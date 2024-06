1 In München hat der Prozess gegen eine Gruppe mutmaßlicher Reichsbürger begonnen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die mutmaßliche Reichsbürger-Truppe um Prinz Reuß ist so unauffällig wie bizarr. Geplant haben sollen sie den Sturz der Demokratie – um anschließend eine „Militärregierung“ zu installieren.











Link kopiert



Teil drei des groß angelegten „Reichsbürger“-Terrorprozesses gegen die Verschwörungsgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat am Dienstag in München begonnen. Nachdem in Stuttgart und in Frankfurt am Main schon verhandelt wird, stehen in der bayerischen Landeshauptstadt nun auch die letzten acht der insgesamt 26 Angeklagten vor dem Oberlandesgericht. Ihnen wird die Planung eines Staatsumsturzes und Hochverrat vorgeworfen. Massiv gesichert ist der Verhandlungssaal A 101 im Münchner Justizzentrum, als sie hereingeführt werden.