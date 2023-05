7 Der Vorfall ereignet sich am Dienstagabend auf der Ortsdurchfahrt von Reichenbach. Foto: SDMG// Kohls

Eine 34-Jährige wird verdächtigt, den Mann auf der Motorhaube ihres Autos mitgeschleift und getötet zu haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich am späten Dienstagabend in Reichenbach im Kreis Esslingen ereignet hat.









In Reichenbach hat es an diesem Mittwoch nur ein Gesprächsthema gegeben: Was hat sich am späten Dienstagabend kurz vor 23 Uhr auf der Ortsdurchfahrt abgespielt? – Die Spekulationen schossen naturgemäß ins Kraut: Von einem Ehedrama mit tödlichem Ausgang war ebenso die Rede wie von einem innerfamiliären Streit, der in einen Brudermord gemündet habe.