Haus in Flammen – zwei Menschen sterben

Reichenbach an der Fils

1 Bei einem Brand in Reichenbach sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Am Abend bemerken Anwohner dichten Rauch aus einem Haus. Die alarmierte Feuerwehr kann die Bewohner herausholen, doch die Hilfe kommt zu spät.











Bei einem Brand in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei schrieb von „einem Gebäudebrand mit tragischen Folgen“. Die 72-jährige Frau und der 78-jährige Mann wurden von Rettungskräften zunächst schwer verletzt aus dem brennenden Haus in der Bismarckstraße geholt, wie die Polizei mitteilte.