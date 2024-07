Reichenau-Mittelzell: 100 Riedballen fangen Feuer auf einem Gemüsefeld

1 Angesichts des Ausmaßes des Brandes musste die Feuerwehr Verstärkung rufen. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Aashish Kiphayet

Auf einem Gemüsefeld in Reichenau-Mittelzell geraten rund 100 Riedballen in Brand. Die Feuerwehr rückt aus und entdeckt daraufhin noch einen weiteren Brand.











In der Nacht zum Freitag entdeckten Passanten kurz nach Mitternacht im Ortsteil Reichenau-Mittelzell (Kreis Konstanz) auf einem Gemüsefeld in Richtung Inntal ein Feuer und riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Um 00:19 Uhr alarmierte laut Polizeiangaben die Integrierte Leitstelle Konstanz die Freiwillige Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten circa 100 Riedballen.