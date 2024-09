Beim Brand einer Lagerhalle im Landkreis Konstanz ist eine Frau leicht verletzt worden und ein geschätzter Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden.

Ein technischer Defekt habe das Feuer in der Halle in Reichenau am Samstag verursacht, teilte die Polizei mit. Dort seien Dekorationsartikel gelagert worden. Bei der Leichtverletzten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die 22 Jahre alte Hallenmieterin. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.