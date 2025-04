Reiche und Guttenberg sind ein Paar

1 Katherina Reiche übernimmt das Bundeswirtschaftsministerium, Karl-Theodor zu Guttenberg war bis 2011 Verteidigungsminister. Foto: imago/Jürgen Heinrich / imago images/Future Image / Matthias Wehnert

Kurz nachdem Katherina Reiche als künftige Wirtschaftsministerin vorgestellt worden ist, wurde auch ein privates Detail bekannt: Die CDU-Politikerin ist mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg liiert. Das muss man über das neue Powerpaar der deutschen Politik wissen.











Diese Nachricht hat am Montagabend für Aufsehen gesorgt: Die designierte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (51) und der frühere Verteidigungs- sowie Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (53) sind ein Paar. Das bestätigte der Anwalt der beiden der dpa: Es sei richtig, dass seine Mandanten bereits vor geraumer Zeit eine Beziehung eingegangen seien. Kurz zuvor war am 29. April bekannt geworden, dass die aus Brandenburg stammende CDU-Politikerin Bundeswirtschaftsministerin in der neuen schwarz-roten Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz werden soll.