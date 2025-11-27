Reich und dumm: Justin Theroux verrät Details zu Rolle in Der Teufel trägt Prada 2

Während zu "Der Teufel trägt Prada 2" bereits einige Details durchsickerten, bleibt vieles noch unklar. Auch Justin Theroux' genaue Rolle war bisher nicht bekannt. Jetzt gibt er erste Einblicke.
Justin Theroux (54) wird in dem Sequel "Der Teufel trägt Prada 2" zu sehen sein. Welche Rolle er übernimmt, ist bislang nicht bekannt. In einem Interview mit "Variety" gab er jedoch erste Einblicke in seine Filmfigur. Theroux beschrieb sie als "vorwärtsstrebend, reich und dumm" und erklärte, dass es ihm "riesigen Spaß" gemacht habe, diesen Charakter zu verkörpern.