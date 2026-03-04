Ein Spruch über eine Schülerin, viel Kritik und Empörung – und nun meldet sich seine Ehefrau zu Wort: CDU-Spitzenkandidat Hagel bekommt im Wahlkampf Rückendeckung von Zuhause.
Stuttgart - Nach anhaltender Kritik an einem alten Video mit CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat ihn seine Ehefrau öffentlich in Schutz genommen. In dem Clip hatte Hagel über die "rehbraunen Augen" einer Schülerin geschwärmt. "Na ja, dass dieser Satz mal solche Wellen schlägt, hätte ich, ganz ehrlich gesagt, nicht gedacht", sagte Franziska Hagel in einem gemeinsamen Interview mit ihrem Mann dem Magazin "Bunte". "Ich fand ihn aber einfach nicht gut. Das hat irgendwie gar nicht zu ihm gepasst."