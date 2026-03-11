Rehaugen-Video: Was eine Stuttgarter Abgeordnete mit Schmutz-Vorwurf an Hagel zu tun hat

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Simone Fischer hat Fotomontage mit Manuel Hagel als Kinderschänder weitergeleitet. Aus Versehen, sagt sie.
Die Aufregung über den Shitstorm, den das von der grünen Bundestagsabgeordneten Zoe Mayer gepostete Rehaugen-Video mit unangemessenen Anmerkungen des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel über eine Schülerin mit braunen Haaren und rehbraunen Augen verursacht hat, nimmt immer größere Dimensionen an. Hagel hat inzwischen öffentlich gemacht, dass er Morddrohungen erhalten hat. „Leider ja. Das ist für uns auch neu, auch als Familie“, sagte er zuerst in einem Berliner Podcast-Format. Inzwischen hat Hagel die Parteigremien ebenfalls darüber informiert.