Regulärer Start am Mittwochabend: Auftakt zur Stefan Raab Show: Muskeln so weit das Auge reicht

Stefan Raab startet Show-Versuch Nummer zwei am Mittwochabend. Überzeugt "Die Stefan Raab Show" mehr als "Du gewinnst hier nicht die Million"?
Nach einer Woche voller Kurzauftritte kehrte die einstige Entertainer-Legende Stefan Raab (58) am Mittwochabend mit der ersten abendfüllenden, regulären Ausgabe von "Die Stefan Raab Show" auf die Bildschirme von RTL zurück. Das Thema der Sendung - RTL versprach vorab "gesellschaftsrelevante Themen und Ereignisse" - lautete Bodybuilding. Etwas kurios, doch nach der Penis-Akrobatik und der "Nacktionalmannschaft" der vergangenen Woche scheint sich Raab derzeit auf den menschlichen Körper eingeschossen zu haben.