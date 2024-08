Registrierungsaktion in Waiblingen: Ilias sucht dringend Stammzellspender

Der sechsjährige Bub aus Waiblingen ist zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Am 8. September gibt es eine Registrierungsaktion für ihn.

Zu Beginn der Sommerferien haben Ilias aus Waiblingen und seine Familie eine niederschmetternde Nachricht bekommen: Der Sechsjährige ist an Blutkrebs erkrankt. Es ist bereits das zweite Mal, dass Ilias diese Diagnose erhalten hat. Im Jahr 2021 hatten seine Eltern festgestellt, dass ihr kleiner Sohn immer blasser und müder wurde, hohes Fieber und keinen Appetit mehr hatte. Schon damals wurde bei Ilias Blutkrebs festgestellt – ein großer Schock. Doch Ilias gab nicht auf und konnte nach einer erfolgreichen Therapie sein früheres Leben wieder aufnehmen.

Nun ist der Krebs zurückgekehrt und somit auch all die Ängste und der Klinikalltag. „Wir haben den Boden unter den Füßen verloren, beide Male war es das Schlimmste, was wir erfahren mussten“, erinnern sich Ilias‘ Eltern an den Moment der Diagnose. „Seitdem leiden wir täglich unter der Diagnose. Das zweite Mal war es sogar noch schlimmer, weil wir gesehen haben, wie Ilias zurück ins Leben gefunden hatte und unbeschwert und glücklich war. Nun muss er erneut zurückstecken und verliert wieder alles, was er bis dato erreicht hatte.“

Die Aktion läuft in den Räumen der Griechischen Gemeinde

Um Ilias’ Leben zu retten, ist eine weitere Therapie und für diese Behandlung eine Stammzelltransplantation nötig. Dazu muss im Rahmen einer Registrierungsaktion ein genetischer Zwilling von Ilias gefunden werden, der ihm mit einer Stammzellspende helfen kann. Die Registrierung findet am Sonntag, 8. September, in den Räumen der Griechischen Gemeinde Waiblingen, Winnender Straße 5., statt. Zwischen 10 und 14 Uhr können sich dort alle, die helfen wollen und im Alter zwischen 17 und 55 Jahren sind, registrieren lassen.

Registrierung geht einfach und rasch

Das Prozedere geht einfach und schnell. Die Teilnehmenden müssen eine Einwilligungserklärung ausfüllen, danach wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich der Wangenschleimhaut vorgenommen. So können später im Labor die Gewebemerkmale bestimmt werden und der passende Spender oder die passende Spenderin für Ilias gefunden werden. Da die Daten der Teilnehmenden auf digitalem Weg erfasst werden, sollte das eigene Smartphone, falls vorhanden, zur Registrierungsaktion mitgebracht werden.

Alle, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren lassen haben, müssen dies nicht nochmals tun – die Daten sind in der weltweiten Datenbank gespeichert. Wer am 8. September nicht nach Waiblingen kommen kann, kann die Unterlagen für die Registrierung online bestellen und den Abstrich zu Hause vornehmen. Wichtig ist, dass die Wattestäbchen rasch zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale bestimmt wurden, stehen die Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Mehr zum Thema im Internet unter: www.dkms.de/Ilias