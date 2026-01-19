Regisseurin von „Hamnet“: „Ich suche immer Wahrhaftigkeit“

Das Drama „Hamnet“ erzählt von William Shakespeare und seiner Frau, deren Sohn der Pest zum Opfer fällt. Chloé Zhao sagt, warum sie die Regie erst ablehnte.
Eine fiktionale Geschichte basierend auf realen Personen – das Drama „Hamnet“ begleitet William Shakespeare (Paul Mescal) und seine Frau Agnes (Jessie Buckley), die den Tod ihres jüngsten Sohnes bewältigen müssen. Regie führt die Oscarpreisträgerin Chloé Zhao. Warum sie die Regie für den Film zunächst ablehnte und wie sich ihr Verhältnis zu Shakespeare im Laufe der Arbeit an „Hamnet“ veränderte, verrät Chloé Zhao im Interview.