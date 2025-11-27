Regisseur von Pulp Fiction: Quentin Tarantino kritisiert Die Tribute von Panem als Abklatsch

Quentin Tarantino sorgt für Wirbel: Er bezeichnet "Die Tribute von Panem" als Kopie des japanischen Films "Battle Royale" und wirft Autorin Suzanne Collins Ideenklau vor. Seit Jahren wird über die Ähnlichkeiten der beiden Filme diskutiert.
Quentin Tarantino (62) hat die Film-Reihe "Die Tribute von Panem" als "Abklatsch" von "Battle Royale" bezeichnet. Der Oscarpreisträger war im "The Bret Easton Ellis Podcast" zu Gast und warf den Filmen mit Jennifer Lawrence (35) vor, den japanischen Film "Battle Royale" kopiert zu haben, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Der Streifen aus Japan beruht auf dem gleichnamigen Roman des japanischen Autors Koushun Takami (56) und zählt zu Tarantinos Lieblingsfilmen.