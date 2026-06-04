Am aktuellen Hollywood-Kino findet Star-Regisseur Quentin Tarantino offenbar so gar keinen Gefallen. Über den Zustand der Traumfabrik hat der Oscarpreisträger jetzt mit deutlichen Worten abgelästert.
Er gilt als Meister der anspruchsvollen Hollywoodfilme, die dennoch die Massen begeistern. Jetzt hat US-Regielegende Quentin Tarantino (63) über den aktuellen Stand des Filmemachens in Hollywood abgelästert. In einem Essay für das renommierte Filmmagazin "Sight and Sound", über den unter anderem "Variety" berichtet, schreibt der Regisseur von "Pulp Fiction" und "Django Unchained", es sei für ihn heutzutage "fast unmöglich", einen neuen Film anzuschauen, ohne ihn "in der Luft zu zerreißen".