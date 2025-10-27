Regisseur stand vor der Kamera: Quentin Tarantino übernimmt seine größte Filmrolle seit 30 Jahren

Überraschung für Filmfans: Quentin Tarantino kehrt zurück auf die Leinwand - mit seiner größten Schauspielrolle seit fast 30 Jahren. Der Kultregisseur spielt im neuen Drama "Only What We Carry" an der Seite von Simon Pegg, Sofia Boutella und Charlotte Gainsbourg.
Statt sich seinem nächsten Regieprojekt zu widmen, steht Quentin Tarantino (62) überraschend wieder selbst vor der Kamera. Der Kultregisseur übernimmt in dem neuen Drama "Only What We Carry" seine größte Schauspielrolle seit "From Dusk Till Dawn" (1996). Das berichtet das Branchenmagazin "Deadline".