Regisseur Hwang Dong-hyuk: Squid Game-Schöpfer präsentiert neue Netflix-Serie The Dealer

Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer des Netflix-Erfolgs "Squid Game", bringt seine nächste Serie heraus: "The Dealer" ist ein Krimidrama, das sich um eine begabte Dealerin im Casino dreht. Netflix hat grünes Licht für die koreanische Serie gegeben.

Der Schöpfer der koreanischen Erfolgsserie "Squid Game" (2021-2025), Hwang Dong-hyuk (54), arbeitet an seiner nächste Serie: "The Dealer" ist ein koreanisches Casino-Krimidrama. Netflix hat grünes Licht für die Produktion gegeben, wie "Variety" berichtet. Die Hauptrollen sind bereits verteilt.

Die Story dreht sich laut dem Branchenmagazin um Geonhwa, eine talentierte Casino-Dealerin, deren Hochzeitsvorbereitungen durch einen Immobilienbetrug ins Wanken geraten. Zurückgezogen in eine Welt, der sie einst entfliehen wollte, gerät Geonhwa in die gefährliche Unterwelt des Glücksspiels und muss lange verborgene Fähigkeiten einsetzen, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Hauptrollen bekannt gegeben

Die Hauptrolle der Geonhwa übernimmt die bekannte koreanische Schauspielerin Jung So-min (36). Zuletzt war sie in erfolgreichen Produktionen wie "Love Next Door" (2024), "Love Reset" (2023) oder "Alchemy of Souls" (2022) zu sehen.

Ryoo Seung-bum (45, "Good News", "Tazza: One Eyed Jack") übernimmt die Rolle des Hwang Chisu, eines finanziell angeschlagenen Spielers, der durch riskante Wetten überlebt und in Geonhwas gefährliches Komplott hineingezogen wird. Lee Soo-hyuk (37, "S Line", "Queen Woo") verkörpert Jo Jun, einen beeindruckenden Casino-Konkurrenten, dessen scharfe Instinkte und undurchschaubares Auftreten ihn zu einer unberechenbaren Persönlichkeit machen. Ryu Kyung-soo (33, "The Bequeathed", "Jung_E") spielt Choi Wooseung, Geonhwas Verlobten, dessen sanftes häusliches Wesen in scharfem Kontrast zu seiner entschlossenen Herangehensweise als Detektiv steht.

"Squid Game"-Macher Hwang Dong-hyuk produziert die Serie und stellt das koreanische Kreativteam zusammen, das bereits an einigen der bekanntesten koreanischen Unterhaltungsproduktionen mitgewirkt hat. Kameramann Choi Young-hwan hat mit "The Dealer" sein Regiedebüt. Das Drehbuch zu "The Dealer" stammt von Ohnooy und Lee Tae-young.