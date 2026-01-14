Regisseur Hwang Dong-hyuk: Squid Game-Schöpfer präsentiert neue Netflix-Serie The Dealer

Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer des Netflix-Erfolgs "Squid Game", bringt seine nächste Serie heraus: "The Dealer" ist ein Krimidrama, das sich um eine begabte Dealerin im Casino dreht. Netflix hat grünes Licht für die koreanische Serie gegeben.
Der Schöpfer der koreanischen Erfolgsserie "Squid Game" (2021-2025), Hwang Dong-hyuk (54), arbeitet an seiner nächste Serie: "The Dealer" ist ein koreanisches Casino-Krimidrama. Netflix hat grünes Licht für die Produktion gegeben, wie "Variety" berichtet. Die Hauptrollen sind bereits verteilt.