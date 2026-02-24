Regisseur des VfB Stuttgart: Angelo Stillers Einsatz gegen Celtic Glasgow wackelt

1 Angelo Stillers Einsatz gegen Celtic Glasgow in der Europa League am Donnerstag ist aus mehreren Gründen fraglich. Foto: Baumann/Julia Rahn

Hinter dem Einsatz von Angelo Stiller im Rückspiel gegen Celtic Glasgow steht ein Fragezeichen. Beim Dienstagstraining musste der 24-Jährige pausieren. Wie geht es mit ihm weiter?











Das medizinische Bulletin der VfB-Teamärzte bereitet dem Cheftrainer Sebstian Hoeneß in Bezug auf Angelo Stiller, seinen verlängerten Arm auf dem Platz, keine größeren Sorgenfalten. Beim Bundesliga-Gastspiel in Heidenheim hatte der defensive Mittelfeldmann Mitte der zweiten Halbzeit einen Schlag aufs Knie bekommen – und wurde daher ausgewechselt. Doch es ist nichts Strukturelles geschädigt im Knie Stillers. Das ist die gute Nachricht.