Regisseur Chad Stahelski klärt auf: So will John Wick 5 die Story um Keanu Reeves Figur fortsetzen

Fans der "John Wick"-Filmreihe staunten nicht schlecht als bekannt wurde, dass Keanu Reeves (60) auch im fünften Teil der aufwendig choreografierten Baller-Orgie mitwirken wird. Immerhin schien die Titelfigur am Ende des vorangegangenen Films doch den selbstlosen Heldentod zu sterben, eigener Grabstein inklusive. Ein Mann, der wie kein anderer den "John Wick"-Kosmos kennt, stand diesbezüglich nun Rede und Antwort: Regisseur Chad Stahelski (56), der bislang jeden Film des erfolgreichen Franchises inszeniert hat. Im Gespräch mit "Empire" ließ Stahelski anklingen, dass sich die Anhänger auf einen heftigen Paradigmenwechsel einstellen müssen.

So beteuert der Filmemacher, dass Wicks Rachefeldzug rund um die "Hohe Kammer" (ein Rat besteht aus zwölf Mafiagrößen), der sich im Grunde über alle vier bisherigen Teile erstreckte, als beendet gilt: "Die 'John Wick'-Saga war ziemlich abgeschlossen. Die einzige Möglichkeit, einen fünften Teil zu machen, ist also eine neue Geschichte um John Wick. Es ist keine Fortsetzung mit der Hohen Kammer. John hat seine Trauer verarbeitet."

Lesen Sie auch

Dass auch seine neue Idee gut ankommen wird, daran zweifelt Stahelski offenbar nicht. Schon jetzt freue er sich darauf, den zahlreichen "John Wick"-Fans eines Tages den Trailer zu Teil fünf präsentieren zu können. Die erhoffte Reaktion der Anhänger auf die Vorschau beschreibt er wenig blumig mit: "Heilige Scheiße, das muss ich sehen!" Zugleich bekräftigte er jedoch noch einmal, dass es "wirklich sehr unterschiedlich" zu den bisherigen Teilen der Reihe sein wird.

Das "Wickverse" wächst

Weiter ließ sich der Regisseur aber noch nicht in die Karten blicken. Überhaupt sind Details zum fünften Kapitel von "John Wick", bei dem Filmstudio Lionsgate erst im April dieses Jahres Keanu Reeves' Rückkehr offiziell bestätigt hatte, rar gesät. Dafür wuchs und wächst das "John Wick"-Universum in der Zwischenzeit anderorts gewaltig: In knapp einem Monat, am 5. Juni, kommt mit "Ballerina: From the World of John Wick" ein Ableger mit Ana de Armas (37) in der Hauptrolle ins Kino. Auch Wick aka Reeves liefert darin einen Gastauftritt ab.

Ein weiteres Spin-off zu Donnie Yens (61) Figur Caine ist ebenfalls in Planung, dazu kommen zwei Serien namens "The Continental" und "Under The High Table" sowie ein animierter Prequel-Film. Auch kursieren zahlreiche Gerüchte um weitere Figuren, denen in Zukunft noch ein Ableger spendiert werden könnte. Kurzum: John Wick ist wahrlich und wohl noch eine ganze Weile nicht totzukriegen.