Regionalzug von Vaihingen nach Stuttgart: Mann entblößt sich und onaniert vor junger Frau – Zeugen gesucht

Die 20-Jährige verließ den Zug beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof und informierte die Bundespolizei.

In einem Regionalzug in Richtung Stuttgart entblößt sich ein Mann am Donnerstagabend vor einer Reisenden und onaniert anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstagabend vor einer Reisenden in einem Regionalzug in Richtung Stuttgart entblößt. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 20 Jahre alte Reisende gegen 19.30 Uhr mit einer Regionalbahn von Vaihingen zum Stuttgarter Hauptbahnhof, als sich ein bislang unbekannter Mann vor ihr entblößt und onaniert haben soll.