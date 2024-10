1 Der Unbekannte entblößte sich in einem Regionalzug nach Ulm. (Symbolbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein bislang unbekannter Mann soll drei Minderjährige in einem Regionalzug von Stuttgart nach Ulm belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Zu einem Fall von Exhibitionismus ist es am Montag in einem Regionalzug von Stuttgart in Richtung Ulm gekommen. Drei minderjährige Mädchen waren betroffen.