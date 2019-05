1 OB Fritz Kuhn (Grüne) und der amtierende Regionalpräsident Thomas Bopp (CDU). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Grünen haben nach ihrem Wahlerfolg das Vorschlagsrecht für das Amt des Regionalpräsidenten. Übernimmt OB Kuhn die Aufgabe – oder wer bietet sich sonst an? Fragen, die zügig geklärt werden müssen, meint Thomas Durchdenwald.

Stuttgart - Der baden-württembergische Ministerpräsident – seit Mai 2011 ein Grüner; der Stuttgarter Oberbürgermeister – seit Januar 2013 ein Grüner; der Regierungspräsident in Stuttgart und Nordwürttemberg – seit Juni 2016 ein Grüner. Da streichelte es die verwundete Seele der früher erfolgsgewohnten Christdemokraten, dass sie zumindest in der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart mit Abstand die größte Fraktion stellten und einer der ihren seit 25 Jahren das Amt des ehrenamtlichen Regionalpräsidenten ausübte. Doch seit Montag, 0.58 Uhr, ist auch dieser letzte Hort einstiger CDU-Dominanz im Ballungsraum am Mittleren Neckar geschleift. Dann stand nach dem spannendsten Abend in der Regionalwahlgeschichte und einem stundenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen fest: Die Grünen haben sich sensationell mit 24,28 Prozent vor der CDU (24,15 Prozent) platziert. 292 741 zu 291 248 Stimmen heißt das nackte Ergebnis, das auch deshalb eine Zeitenwende markiert, weil die CDU nicht nur Stuttgart, sondern fast alle größeren Städte in der Region an die Grünen verlor.

Bitter für Regionalpräsident Thomas Bopp

Ursächlich für den Machtwechsel war der große Vorsprung der Grünen vor der CDU in der Landeshauptstadt. Die rund 22 000 Stimmen Unterschied aus Stuttgart schmolzen zwar, aber die CDU verlor in ihren Stimmenhochburgen in den Kreisen zu viel, als dass dies zu kompensieren gewesen wäre. Das ist besonders bitter für Regionalpräsident Thomas Bopp, der seit 2007 dieses Ehrenamt mit großem Geschick und noch mehr Einsatz ausübt, aber als Spitzenkandidat der Stuttgarter CDU („Unsere Nummer eins für die Region“) nun auch eine schwere politische Niederlage einstecken musste.

Hier geht es zu unserem Wahl-Liveblog

Wie geht es nun weiter? Die Grünen haben das Vorschlagsrecht für das Amt des Regionalpräsidenten, der in der konstituierenden Sitzung im September gewählt wird. Übernimmt Fritz Kuhn diese Aufgabe, der bisher Stellvertreter Bopps war? Lässt das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters dafür überhaupt genügend Zeit? Bietet sich jemand anderes aus der Fraktion der Grünen an? Auch die jubelnden Wahlsieger von heute müssen rasch wichtige Fragen fürs Morgen beantworten.