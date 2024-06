1 Die Stimmabgabe auf dem falschen Wahlzettel ist ungültig. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Wahlberechtigten in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) haben falsche Stimmzettel für die Regionalwahl erhalten. Was ist nun zu tun?











Link kopiert



. In Sersheim wurden Wahlberechtigten und Briefwählern fälschlicherweise Regionalwahlstimmzettel des Wahlkreises Rems-Murr-Kreis anstatt des Wahlkreises Ludwigsburg zugesandt. Eine Stimmabgabe auf einem Stimmzettel des falschen Wahlkreises ist bei der Regionalwahl am 9. Juni jedoch ungültig. Betroffene Wählerinnen und Wähler, die am Wahlsonntag im Wahllokal wählen, erhalten vor Ort den richtigen Stimmzettel. Wer zuvor bereits einen Blick auf den richtigen Stimmzettel werfen möchte, oder seine Stimme noch per Briefwahl abgeben möchte, kann den Stimmzettel bei der Gemeinde Sersheim abholen.