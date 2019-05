1 Am 26. Mai wird auch die Regionalversammlung gewählt.Foto:Kovalenko Foto:

Am Wahlsonntag 26. Mai wird auch über die Zusammensetzung der Regionalversammlung entschieden. Wir haben das Wichtigste für Sie als Wähler im Kreis Ludwigsburg zusammengestellt.

Ludwigsburg - Am 26. Mai werden nicht nur das Europaparlament und die Gemeinderäte neu gewählt. Es findet zum sechsten Mal seit 1994 die Regionalwahl statt, in der über die Zusammensetzung der Regionalversammlung entschieden wird. Sie ist das einzig direkt gewählte Regionalparlament in Deutschland und bestimmt über den S-Bahn-Verkehr, die Regionalplanung und die Wirtschaftsförderung. Wichtige Themen in der zu Ende gehenden Legislaturperiode waren der Start der Internationalen Bauausstellung IBA 2027 StadtRegion Stuttgart und die Gründung der Gigabit-Region in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom.

Wahlrecht

Anders als bei den Wahlen zum Gemeinderat und zum Kreistag sind bei der Regionalwahl nur deutsche Staatsangehörige ab 16 Jahren wahlberechtigt. Jeder Wähler hat nur eine Stimme, die er einer Liste gibt. Gewählt wird in sechs Wahlbezirken: der Stadt Stuttgart und den fünf Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Wahlberechtigt sind rund zwei Millionen Menschen. Die Regionalversammlung hat mindestens 80 Sitze, davon stehen dem Kreis Ludwigsburg mindestens 16 Mandate zu. Momentan sind wegen Ausgleichsmandaten 17 von 87 Sitzen mit Regionalräten aus dem Kreis Ludwigsburg besetzt. Diese Ausgleichsmandate sind nötig, damit das Sitzverhältnis sowohl dem Ergebnis im Wahlbezirk als auch in der gesamten Region entspricht.

Ausgangslage

Im Kreis Ludwigsburg treten mit CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler, FDP, Linke, AfD, ÖDP und Piraten neun Listen mit 120 Bewerbern an – 43 Frauen und 77 Männer. Die 17 Sitze sind bisher so verteilt (in Klammern das Ergebnis von 2014): CDU 6 (33,1 Prozent), SPD 3 (18,9), Grüne 3 (15,6), Freie Wähler 2 (15,2), AfD 1 (6,2), FDP 1 (4,0), Linke 1 (3,4), Piraten 0 (1,3), ÖDP 0 (1,3), REP 0 (1,0).

Veränderungen

Die prominenteste Aussteigerin ist Eva Mannhardt. Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion tritt nicht wieder an, auch ihr Fraktionskollege Jörg Becker hört auf. Ansonsten sind die meisten amtierenden Regionalräte erneut nominiert werden: bei der CDU an der Spitze Elke Kreiser und erneut der Europaabgeordnete Rainer Wieland, bei der SPD führt Jürgen Kessing, OB von Bietigheim-Bissingen, die Liste an, bei den Freien Wählern sein Vaihinger Amtskollege Gerd Maisch. FDP, Linke und AfD setzen in Kai Buschmann, Nachrücker Sebastian Lucke und Stephan Wunsch auf amtierende Regionalräte wie auch die Grünen, bei denen Cleo Becker die Liste anführt.

Besonderheiten

Wie im Rems-Murr-Kreis stößt der von einer CDU-Freie Wähler-FDP-Mehrheit getragene Kurs pro Nordostring auch im Kreis Ludwigsburg nicht nur auf Gegenliebe. Auch die von der Region forcierte Ausweisung von Gewerbearealen entlang der A 81 wurde vor Ort ausgebremst.