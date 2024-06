1 Die Zusammensetzung der Regionalversammlung in der Region Stuttgart wird kräftig durchgemischt. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Die Grünen müssen schwere Verluste verkraften, bleiben aber zweitstärkste Kraft. Die AfD sitzt mit deutlich mehr Regionalräten in der neuen Regionalversammlung.











Eine Panne in Göppingen und das fehlende Ergebnis aus Schorndorf haben für einen langen Wahlabend gesorgt. Erst um 1.30 Uhr am frühen Montagmorgen konnte Regionaldirektor Alexander Lahl im Cube am Stuttgarter Schlossplatz das vorläufige Endergebnis der Regionalwahl in der Region Stuttgart verkünden. Die 1,7 Millionen Wahlberechtigten aus der Landeshauptstadt und den Kreisen Ludwigsburg, Esslingen, Rems-Murr, Böblingen und Göppingen haben dabei dafür gesorgt, dass die bisherige Zusammensetzung der Regionalversammlung kräftig durchgemischt wird.