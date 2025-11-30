Regionalverband: Kreis Göppingen soll 19 neue Flächen für Windräder bekommen

Nach zwei Beteiligungsrunden will die Regionalversammlung neue Vorranggebiete für Windräder beschließen. Im Kreis Göppingen sind 19 Flächen dafür geplant.
Gut 23 Jahre ist es her, da sorgte ein Thema in der Region und im Landkreis Göppingen für viel Aufregung: Die Region hatte ein Verfahren zur Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen gestartet, insgesamt waren neun solcher Gebiete vorgesehen, sechs davon im Kreis Göppingen. Die Reaktionen fielen teils harsch aus, ein Göppinger CDU-Stadtrat nannte den Entwurf gar „kriminell“. Die Zeiten haben sich inzwischen allerdings geändert. Zwar gibt es noch immer keine ungeteilte Zustimmung und an manchen Standorten, etwa im Schurwald, Proteste. Doch vielerorts drehen sich die Rotoren mittlerweile und spülen vielen Kommunen ordentlich Geld in die Kassen, wie etwa in Lauterstein.