Regionalliga Südwest: Wie der SGV Freiberg seine Leichtigkeit wieder finden will

Der SGV Freiberg ist nach fünf Spielen ohne Sieg aus dem Tritt geraten, befindet sich laut Kapitän Marco Kehl-Gomez aber nicht in einer Sinnkrise.

Die Rolle des Beobachters liegt Marco Kehl-Gomez so gar nicht. Drei Spiele musste der Kapitän des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg kürzlich unfreiwillig wegen einer Sperre pausieren. „Das waren keine schönen drei Wochen“, sagt der 33-jährige Antreiber des Wasenklubs, der auch beim Auswärtsspiel in Steinbach als Zuschauer dabei war. Man wolle der Mannschaft helfen, was die neue Perspektive von außen aber nicht erlaube. „Und dann bin ich von draußen auch noch viel ungeduldiger, als wenn ich selbst auf dem Platz stehe“, sagt der Mittelfeldakteur.

Kehl-Gomez fordert präsenteres Verhalten in der Box

Von einer Sinnkrise will der Spieler mit schweizerischen und spanischen Wurzeln aber nichts wissen. Die Punkteausbeute könne man kritisieren, nicht aber die Art und Weise, wie die Elf auf dem Platz agiert. „Natürlich ist das nicht unser Anspruch, aber das waren alles enge Duelle, die wir auch hätten gewinnen können“, sagt er. Doch was hilft, damit die kleine Negativserie nicht zu Kopfsache wird?

„Wir müssen uns in beiden Box-Abteilungen präsenter und besser verhalten“, sagt der Kapitän und spricht dabei das nicht immer konzentrierte Defensivverhalten ebenso an wie den Umgang mit den Einschussmöglichkeiten. Wie Trainer Kushtrim Lushtaku war auch Kehl-Gomez nicht immer einverstanden mit diversen Schiedsrichterentscheidungen. Doch Marco Kehl-Gomez ist ein positiver Typ. „Unsere Ausgangslage ist immer noch sehr gut. Jetzt müssen wir die Spiele endlich wieder ziehen“, sagt er. Die Trainingsarbeit verlaufe weiter hoch konzentriert, der Konkurrenzkampf im qualitativ wie quantitativ bestens bestückten Kader ist nach wie vor hoch und man könne dem Team weder die Energie noch das Engagement absprechen.

Kehl-Gomez wünscht sich aus dem Umfeld etwas mehr Realismus. Für den Leader waren die kollektiven Elogen in der absoluten Hochphase seines Teams schon zu viel. „Es ist noch viel zu früh, um etwas hoch zu jubeln“, sagt er. Am Nikolaustag bestreitet seine Mannschaft das letzte Spiel in diesem Jahr. Dann könne man ein erstes Resümee ziehen und entsprechende Maßnahmen ableiten. Unter Woche haben die Freiberger mit dem vereinslosen Rumänen Luca-Cristian Andronache, der bis Sommer für den Erstligisten Otelul Galati spielte, nochmal einen neuen Spieler verpflichtet.

Gegen die robuste SG aus Hessen ist Marco Kehl-Gomez besonders gefragt als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz: Gerade erst von einer Sperre zurückgekehrt, muss Lushtaku wegen Gelb-Rot in Mainz das Coaching erneut seinem Assistenten David Pisot überlassen. Sorge macht dem Kapitän auch der schwer zu bespielende Rasen: „Wir müssen unser Spiel dem Platz anpassen. Dann klappt es auch mit dem Dreier.“