Zwei Patzer von Freibergs Torwart Benedikt Grawe leiten die 0:4-Pleite des SGV Freiberg bei Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach ein, der jetzt sechs Punkte Vorsprung hat.
Emir Cerkez, der Präsident des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg kaute über 90 Minuten lang nervös Kaugummi, bangte, fieberte mit. Wortlos stand er nach dem Schlusspfiff auf, gab keinen Kommentar ab nach der großen Enttäuschung. Kein Wunder. Der schöne Traum vom Aufstieg scheint endgültig geplatzt für seinen Verein. Im Topspiel unterlag die Mannschaft von Coach Kushtrim Lushtaku bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 0:4 (0:2). Zwei Fehler des bislang tadellosen Freiberger Keepers Benedikt Grawe leiteten die Niederlage schon in der ersten Halbzeit ein. „Diese Patzer haben uns komplett gekillt“, sagte der Trainer. Der Aufsteiger hingegen hat jetzt sechs Zähler Vorsprung vor Freiberg und wird sich den Durchmarsch in die 3. Liga nicht mehr nehmen lassen.