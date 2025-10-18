Regionalliga Südwest: Stuttgarter Kickers beenden in Balingen ihre Auswärtsschwäche

Die Kickers kamen in der Regionalliga Südwest dank Marlon Faß zu einem 2:0 bei der TSG Balingen, wobei es wegen des Führungstreffers Diskussionsbedarf gab.
Rein orthografisch betrachtet hatten die beiden Gegner der Stuttgarter Kickers zuletzt im Namen nur den winzigen Unterschied eines Buchstabens. Und auch sportlich gab es nach dem 3:0 gegen den Bahlinger SC keinen großer Unterschied zum 2:0-Sieg am Samstag bei der TSG Balingen. „Für uns war zunächst einmal wichtig, dass wir unsere Auswärtsschwäche abgelegt haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. „Und letztendlich war es auch ein verdienter Sieg.“ Der schon zur Pause Bestand hatte.