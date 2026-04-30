Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Nach viereinhalb Jahren sucht der Kapitän eine neue Herausforderung, die er möglicherweise beim Konkurrenten SV Sandhausen finden könnte und erhält viel Lob vom SGV Freiberg .

Die Mannschaft wird an diesem Samstag (14 Uhr) beim Auftritt des SGV Freiberg bei der SG Barockstadt Fulda schon einmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, ohne den Kapitän auskommen zu müssen. Marco Kehl-Gomez, der Leader der Freiberger, fehlt bei diesem Auswärtsspiel wegen einer Sperre. In der kommenden Saison wird der Fußball-Regionalligist dann komplett auf Kehl-Gomez, der von den Kollegen nur KG gerufen wird, verzichten müssen, denn der 33-Jährige wird den SGV Freiberg nach viereinhalb Jahren verlassen.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es gab Gespräche mit der Vereinsführung und dem Präsidenten Emir Cerkez wegen einer Verlängerung. „Wir hätten uns auch vorstellen können, dass KG nach seiner Karriere eine andere Rolle im Verein einnehmen könnte“, sagt Mario Estasi, der Sportliche Leiter des SGV Freiberg. Auch der Umstand, dass der dreifache Familienvater in Hardthausen am Kocher unweit der neuen sportlichen Heimat des SGV in Heilbronn lebt, stimmte die Vereinsspitze eigentlich hoffnungsfroh, dass das Aushängeschild bleibt.

Marco Kehl-Gomez hat Spuren hinterlassen

Fast 50 Drittliga-Einsätze hat der Mittelfeldstratege auf seinem Konto – die Enttäuschung darüber, dass Freiberg jetzt wohl in der Viertklassigkeit bleiben wird, war wohl zu groß. „Das hat ihn vielleicht noch mehr getroffen, als die jungen Spieler. Und er hätte wohl die Kraft für einen weiteren Anlauf nicht mehr aufbringen können und sucht jetzt neue Impulse“, sagt Estasi. Jetzt trennen sich also im Juli die Wege.

Unsere Empfehlung für Sie Regionalliga Südwest Wie der SGV Freiberg seine Leichtigkeit wieder finden will Der SGV Freiberg ist nach fünf Spielen ohne Sieg aus dem Tritt geraten, befindet sich laut Kapitän Marco Kehl-Gomez aber nicht in einer Sinnkrise.

Doch Kehl-Gomez geht nicht im Groll. Der „wahre Kapitän“, wie Estasi formuliert, hat nämlich Spuren hinterlassen am Wasen. Nicht nur sportlich.„Seine Gänsehautansprachen in der Kabine sind legendär, er hat auch im Verein sehr viel mitgestaltet“, sagt Estasi. Jetzt sollen andere in die Führungsrolle hineinwachsen. Bislang gab es bei den Freibergen nur einen Kapitän und keinen Spielerrat. „Das werden wir ändern und die Verantwortung verteilen“, sagt der Sportliche Leiter, der auf dem Markt jetzt nach einem Nachfolger suchen wird.

Innenverteidiger Paul Polauke /(rechts) soll gehalten werden. Foto: Baumann

Mit vielen eigenen Spielern sei er in guten Gesprächen, auch mit Abwehrspieler Paul Polauke, den man gerne halten möchte. Obwohl noch drei Spiele zu gehen sind, ist man beim Wasenclub schon in der Aufarbeitung der Saison, die nicht mit dem Aufstiegstraum, sondern mit einer Enttäuschung endet, auch wenn man wohl Vizemeister werden wird. „Aber die lange so gute Leistung des Teams hat auch mit dafür gesorgt, dass wir jetzt mit Heilbronn einen neuen Standort haben“, sagt Estasi.

Spieler feiern trotz Enttäuschung auf dem Frühlingsfest

Auch mit Coach Kushtrim Lushtaku ging man in die Analyse. Der Trainer habe das Scheitern auf der Zielgeraden auch erst einmal verarbeiten müssen, so Estasi. Kommende Woche will man sich zu den weiteren Planungen des Vereins äußern.

Offen ist noch die Frage, wer künftig von den Qualitäten von Marco Kehl-Gomez profitieren wird. Eine Option könnte Ligakonkurrent SV Sandhausen sein. Das wollten aber weder der Verein noch Kehl-Gomez bislang bestätigen. Sicher ist jedoch, dass die Mannschaft am Sonntag auf das Frühlingsfest nach Stuttgart gehen wird – auch „weil sie viele Dinge sehr gut gemacht hat“, sagt Mario Estasi.