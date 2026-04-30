Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Nach viereinhalb Jahren sucht der Kapitän eine neue Herausforderung, die er möglicherweise beim Konkurrenten SV Sandhausen finden könnte und erhält viel Lob vom SGV Freiberg .
Die Mannschaft wird an diesem Samstag (14 Uhr) beim Auftritt des SGV Freiberg bei der SG Barockstadt Fulda schon einmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, ohne den Kapitän auskommen zu müssen. Marco Kehl-Gomez, der Leader der Freiberger, fehlt bei diesem Auswärtsspiel wegen einer Sperre. In der kommenden Saison wird der Fußball-Regionalligist dann komplett auf Kehl-Gomez, der von den Kollegen nur KG gerufen wird, verzichten müssen, denn der 33-Jährige wird den SGV Freiberg nach viereinhalb Jahren verlassen.