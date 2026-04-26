Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Dem SGV Freiberg entgleitet mal wieder ein entscheidendes Spiel

Der Aufstiegstraum des SGV Freiberg zerbricht endgültig mit der vierten Niederlage in Serie beim 1:2 gegen Mainz 05 II. Der Verein wird vieles hinterfragen – auch den Trainer.

Manchmal haben die Fußballfans ein feines Gespür dafür, was für ihre Mannschaft noch möglich ist. Nach der 0:4-Niederlage unter der Woche beim direkten Rivalen SG Sonnenhof Großaspach trauten nur noch wenige Anhänger des SGV Freiberg ihrem Team den Turnaround Richtung Titel zu. Jedenfalls verloren sich am Samstagnachmittag nur 150 Zuschauer im Freiberger Wasenstadion, um die vierte Niederlage in Serie ihres Team beim 1:2 (0:1) gegen die U21 des FSV Mainz 05 zu verfolgen. Und auch sie wurden für ihr Kommen nicht belohnt.

Fortsetzung der Freiberger Frustwochen Den Traum vom Aufstieg hatten die meisten schon am Mittwoch begraben – nach der erneuten Pleite ist er nun endgültig zerbrochen. Die erste Halbzeit war eine Fortsetzung der Freiberger Frustwochen. Es lief wenige zusammen im Team von Coach Kushtrim Lushtaku. Die Mainzer hatten das Spiel im Griff. Die Folge: Durch Tebo Gabriel gingen die Gäste in der 16. Minute in Führung. Freiberg fand lange keinen Zugriff. Eine Kopfballchance von Meghôn Valpoort blieb vor der Pause eine der wenigen nennenswerten Möglichkeiten. „Wenn man so auftritt wie in der ersten, dann kann man auch nichts erwarten“, sagt der SGV-Coach.

Lushtaku wechselte dreimal. Viel änderte sich zunächst nicht. Als Jayson Videira in der 63. Minute auf 0:2 stellte, drohte die Partie endgültig zu kippen. Erst der Anschluss von Gal Grobelnik in der 78. Minute brachte noch einmal Spannung in die Begegnung. Mehr gelang Freiberg aber nicht mehr. Die Ampelkarte gegen Marco Kehl-Gómez in der 90. Minute rundete einen frustrierenden Nachmittag ab. Beim SGV-Anhang blieb das schale Gefühl, dass die Mannschaft nicht um die allerletzte Chance gekämpft hat. Jetzt liegt man neun Zähler hinter Großaspach.

„In der Endphase, als es für uns um alles ging, hat das etwas mit den Köpfen der Spieler gemacht, die so eine Situation noch nicht kannten“, sagt Kushtrim Lushtaku. Auch für ihn sei die Situation nicht einfach zu erklären. Der SGV hat den Aufstieg nicht an diesem einen Samstagnachmittag verspielt. Es ist auffällig, dass der Mannschaft in entscheidenden Momenten immer wieder Spiele entgleiten – das war schon in der vergangenen Spielzeit so beim Aus im Halbfinale des WFV-Pokals gegen den damaligen Oberligisten TSG Balingen und wiederholte sich dann beim diesjährigen Pokalaus beim Ligarivalen Stuttgarter Kickers und gipfelte dann eben in den vergangenen vier Partien mit den Niederlagen gegen ambitionierte Mannschaften wie Homburg, Steinbach-Haiger, der SG Sonnenhof Großaspach und jetzt Mainz 05 II.

Kushtrim Lushtakus Vertrag läuft im Sommer aus – Verlängerung offen. Foto: Baumann

Darüber wird sich auch Präsident Emir Cerkez Gedanken machen und überlegen, ob er Trainer Kushtrim Lushtaku, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, eine weitere starke Performance zutraut. „Man muss das verarbeiten und an den Dingen wachsen“, sagt der Coach. Auch die Zukunft des kickenden Personals ist offen, auch wenn rund zehn Akteure einen Vertrag für die nächste Spielzeit haben. Ob sie bleiben wollen oder der Club sie halten will, bleibt abzuwarten. „Es wir im Sommer nicht wieder einen großen Umbruch geben“, sagte der Sportliche Leiter Mario Estasi. Doch die Clubführung muss schnell Antworten finden, auch was die Personalie des Trainers betrifft. Trotz all der Enttäuschung spielen die Freiberger die beste Runde der Vereinsgeschichte. Jetzt ist noch einmal Haltung gefordert für die restlichen drei Partien.