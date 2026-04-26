Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Dem SGV Freiberg entgleitet mal wieder ein entscheidendes Spiel

Der Aufstiegstraum des SGV Freiberg zerbricht endgültig mit der vierten Niederlage in Serie beim 1:2 gegen Mainz 05 II. Der Verein wird vieles hinterfragen – auch den Trainer.
Manchmal haben die Fußballfans ein feines Gespür dafür, was für ihre Mannschaft noch möglich ist. Nach der 0:4-Niederlage unter der Woche beim direkten Rivalen SG Sonnenhof Großaspach trauten nur noch wenige Anhänger des SGV Freiberg ihrem Team den Turnaround Richtung Titel zu. Jedenfalls verloren sich am Samstagnachmittag nur 150 Zuschauer im Freiberger Wasenstadion, um die vierte Niederlage in Serie ihres Team beim 1:2 (0:1) gegen die U21 des FSV Mainz 05 zu verfolgen. Und auch sie wurden für ihr Kommen nicht belohnt.