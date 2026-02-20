Die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku muss Re-Start verschieben. Dabei war das Team mit drei starken Zugängen bereit für den Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga.
Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass man beim SGV Freiberg um die Spielfreigabe zittern musste, denn der Rasen im Stadion am Wasen ist seit Monaten in einem äußerst schlechten Zustand. Diesmal gab es kein grünes Licht für das Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Eintracht Trier. Auch der Trainingsplatz und der Kunstrasen sind am Wasen in keinem guten Zustand. „Um so beeindruckender ist es deshalb, wo wir stehen, und dass die Spieler die schwierigen Bedingungen ausblenden und nicht nach Ausreden suchen“, sagt Freibergs Trainer Kushtrim Lushtaku, der dennoch enttäuscht über die Absage ist, denn seine Formation war bestens auf den Re-Start vorbereitet.