Regionalliga Südwest: Die Unbesiegbaren überzeugen auch in Unterzahl

Der SGV Freiberg gewinnt auch gegen Kassel mit 3:2, weil die Mannschaft neben spielerischer Qualität auch über jede Menge Resilienz verfügt.
Einsamkeit ist normalerweise kein schönes Gefühl. Doch es gibt auch Situationen, in denen es Spaß machen kann, wenn man sich weit von den anderen entfernt hat. Bestes Beispiel: Fußball-Regionalligist SGV Freiberg, der nach neun Spielen zehn Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger hat. Selbst in Unterzahl ist die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku nicht zu schlagen. Diese Erfahrung machte am Samstag der KSV Hessen Kassel, der trotz einer ansprechenden Leistung mit 2:3 (1:3) beim souveränen Spitzenreiter unterlag.