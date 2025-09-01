Regionalliga Südwest: Der Primus zittert sich zu drei Punkten

Dank der Kopfballqualitäten von Kapitän Marco Kehl-Gomez behält der SGV Freiberg mit dem 1:0 gegen die TSG Balingen die makellose Tabellenführung.
Es war ein freundschaftlicher Austausch: Nach der offiziellen Pressekonferenz im Anschluss an den 1:0 (0:0) Erfolg des SGV Freiberg gegen die TSG Balingen standen die beiden Trainer unweit des Balinger Mannschaftsbusses noch lange zusammen. Ihr Verhältnis ist vom gegenseitigen Respekt geprägt und beide Coaches haben den Anspruch, einen ansprechenden Fußball auf den Rasen zu zaubern.