1 Frank Fahrenhorst und der VfB Stuttgart II wollen sich in der Regionalliga Südwest beweisen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am Donnerstag wurde der Rahmenterminkalender für die kommende Saison in der Regionalliga Südwest veröffentlicht. So sieht der Spielplan für den Aufsteiger VfB Stuttgart II aus.

Stuttgart - Nach dem corona-bedingten Abbruch der Saison in der Oberliga Baden-Württemberg und der für die Abschlusstabelle hinzugezogenen Quotientenregelung stand fest: Der VfB Stuttgart II steigt als Meister in die Regionalliga Südwest auf.

Lesen Sie hier das Interview mit Frank Fahrenhorst: „Auch Spätentwicklern wollen wir uns beim VfB nicht verschließen“

Dort bekommt es die Mannschaft des neuen Trainers Frank Fahrenhorst unter anderem mit dem Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach zu tun. Doch in der Regionalliga warten weitere namhafte Gegner auf die U21 des Vereins mit dem Brustring.

Zeitgenaue Ansetzungen folgen Ende Juli

An diesem Donnerstag wurde der Rahmenspielplan für die kommende Saison bekanntgegeben. Die VfB-U21 startet demnach mit einem Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel (4.-6.9.20) in die neue Saison, gefolgt vom Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg (11.-13.9.20). Am dritten Spieltag empfängt das Team von Trainer Frank Fahrenhorst dann die SV 07 Elversberg (15./16.9.20).

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage werden Ende Juli vorgenommen. Hier können Sie den gesamten Rahmenspielplan bei unseren Partnern von Fupa.net nachlesen.