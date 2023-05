1 Holger Badstuber gibt in der Regionalliga-Mannschaft des VfB II die Richtung vor. Wie lange noch? Foto: Baumann

Stuttgart - Der Mann ist sechsmal deutscher Meister geworden, er hat mit dem FC Bayern München auch die Champions League gewonnen und 31 Mal in der Nationalmannschaft verteidigt. Dass Holger Badstuber mit seinen 31 Jahren die Regionalliga-Mannschaft des VfB Stuttgart II auf und neben dem Platz weiterbringt, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Dennoch gibt es eine zweite Seite der Medaille: Wenn er am Ball sein sollte, blockiert er möglicherweise den Platz eines Talents. Die Frage, ob Badstuber Fluch oder Segen für den VfB II ist, kann nur so beantwortet werden: Er ist beides.