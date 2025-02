Regionalliga SGV Freiberg: SGV Freiberg beantragt wieder keine Lizenz für die 3. Liga

1 Freibergs Kapitän Marco Kehl-Gomez ist enttäuscht über die Entscheidung des Vereins und weiß nicht, ob er seinen Vertrag beim Regionallisten erfüllen wird. Foto: vanti

Nach dem 1:1 gegen den FSV Frankfurt unter dem neuen Chefcoach Kushtrim Lushtaku kritisiert Kapitän Marco Kehl-Gomez die Vereinsführung.











Marco Kehl-Gomez wusste am Samstagnachmittag nicht so recht, wohin mit seinen Gefühlen. An sich freute sich der Kapitän des SGV Freiberg über den Punktgewinn seines Teams nach langer Unterzahl beim 1:1 gegen den Tabellenzweiten FSV Frankfurt. „Nach der für mich unberechtigten Gelb-Roten Karte hat man gesehen, was für ein Spirit in der Mannschaft herrscht“, sagte Kehl-Gomez. Auch dezimiert wäre sein Team gefährlich geblieben. „Die Frankfurter ärgern sich sicher mehr über das Remis als wir“, sagt der Kapitän.