Regionalliga: SGV Freiberg hat das Siegen verlernt: Trotz Mini-Krise kein Qualitätsproblem

1 Hilal El-Helwe (links) brachte die Freiberg in Führung – der Treffer reichte aber nicht für einen Dreier am Wasen. Foto: Baumann

Der SGV Freiberg unterliegt in der Regionalliga Südwest mit 1:3 gegen die TSG Hoffenheim II nach einem Doppelschlag der Gäste in der Schlussphase.











Sechs Spiele, fünf Punkte, Rang 15. Das klingt ernüchternd und an manchen Standorten in der Fußball-Regionalliga würde man jetzt vielleicht einen Krisenstab einberufen. Nicht so beim SGV Freiberg, der am Samstag sein Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3 (1:1) verloren hat nach einem Doppelschlag der Kraichgauer in der Schlussphase der Partie.