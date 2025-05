Regionalliga Nordost: Fußballfans prügeln Polizisten bewusstlos

1 Die Fußballfans sollen einen Polizisten bewusstlos geprügelt haben. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Vor Beginn des Spiels zwischen dem BFC Dynamo und FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost am Sonntag kommt es zu Gewalt. Ein Polizist wird bewusstlos geschlagen. Was ist passiert?











Link kopiert



Bei dem Fußballspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost ist ein Polizist von Fußballfans bewusstlos geschlagen worden. Fans ohne Tickets versuchten am Sonntag ins Sportforum Hohenschönhausen zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten versucht, ein Durchbrechen in den Kassenbereich zu verhindern.