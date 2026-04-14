Die Basketball-Männer und -Frauen des TSV Malmsheim feiern zum Heimspiel-Abschluss jeweils einen Sieg. Es geht für die Teams noch um den Auf- beziehungsweise Abstieg.
Trotz eines 65:51 im letzten Spiel der Saison über die Schwäbisch Hall Flyers ist der Regionalliga-Verbleib der Basketball-Frauen des TSV Malmsheim nicht zu 100 Prozent gesichert. Theoretisch könnte der TSV, der am letzten Spieltag spielfrei ist, bei einem Sieg des MTV Stuttgart 2 auf Platz acht abrutschen – und dieser Rang bedeutet nicht zwangsläufig den Ligaverbleib. Das hängt auch davon ab, wie viele Clubs aus der Zweiten Liga in die Regionalliga Baden-Württemberg absteigen, derzeit belegen BBU Ulm und KuSG Leimen die beiden letzten Plätze. „Wir müssen abwarten“, sagte Trainerin Lisa Bonds.