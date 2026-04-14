Die Basketball-Männer und -Frauen des TSV Malmsheim feiern zum Heimspiel-Abschluss jeweils einen Sieg. Es geht für die Teams noch um den Auf- beziehungsweise Abstieg.

Trotz eines 65:51 im letzten Spiel der Saison über die Schwäbisch Hall Flyers ist der Regionalliga-Verbleib der Basketball-Frauen des TSV Malmsheim nicht zu 100 Prozent gesichert. Theoretisch könnte der TSV, der am letzten Spieltag spielfrei ist, bei einem Sieg des MTV Stuttgart 2 auf Platz acht abrutschen – und dieser Rang bedeutet nicht zwangsläufig den Ligaverbleib. Das hängt auch davon ab, wie viele Clubs aus der Zweiten Liga in die Regionalliga Baden-Württemberg absteigen, derzeit belegen BBU Ulm und KuSG Leimen die beiden letzten Plätze. „Wir müssen abwarten“, sagte Trainerin Lisa Bonds.

Sie sah gegen die Schwäbisch Hall Flyers einen souveränen Sieg. Das erste Viertel entschieden die Malmsheimerinnen mit 19:8 für sich und auch im oftmals schwachen dritten Durchgang blieben sie mit 19:9 stabil. Obwohl die Gäste im letzten Viertel heranrückten, brachten die Gastgeberinnen über die erneut dominante Janina Dzubba (18 Punkte) die Führung ins Ziel. „Jede hat 100 Prozent gegeben, wir waren immer fokussiert“, befand Co-Trainer Dominik Rock.

Trainerin Lisa Bonds (re.) und ihr Co-Trainer Dominik Rock (li.) warten noch auf die Entscheidung um den Klassenerhalt. Foto: Andreas Gorr

Die Mannschaft wirkte auf dem Feld wacher, kam bei etlichen Rebounds frei zum zweiten Versuch. Den Gästen unterliefen Passfehler, die Malmsheim mit schnellen Kontern bestrafte. „Wir waren motiviert, weil es unser letztes Heimspiel war. Wir wollten einen schönen Abschluss“, sagte Bonds.

Deutlicher Sieg: Malmsheim schägt ambitionslose Feuerbacher

Die Männer des TSV Malmsheim kämpfen in der Landesliga noch um den Aufstieg, mit einem 78:41 gegen die Sportvg Feuerbach verteidigte die Mannschaft von Manuel Martinez den Relegationsplatz zwei. Wie schon im Hinspiel sah der Trainer einen Gegner, der das Spiel nur mäßig ernst nahm, die dünn besetzten Gäste wirkten spielfreudig, aber wenig ambitioniert. „Genau, was wir erwartet haben“, schmunzelte Martinez. Seine Mannschaft gewann alle Viertel, dominierte vor allem im letzten mit 25:9.

Malmsheims Basketballer um Dursun Can (re.) blieben fokussiert. Foto: Andreas Gorr

Anfangs tat sich der TSV jedoch schwer. Martinez wollte den Gegner mit einer Zonenverteidigung schlagen, stellte aber schnell wieder auf eine Mannverteidigung um. „Es ist schwer, die Jungs im ernsten Modus zu halten“, meinte Martinez mit Verweis auf die verspielten Gegner. Nur kurz wirkte das Team genervt. Die Schiedsrichter fuhren eine sehr lockere Linie, ließen den Spielern viel durchgehen. „Wir haben uns dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen“, lobte Martinez, dessen Team die Feuerbacher gut annahm.