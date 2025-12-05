Regionalliga-Aufsichtsrat: Kickers-Präsident Rainer Lorz will sich stärker einbringen

Rainer Lorz ist bereit, sich stärker für die Belange der Regionalligisten einzusetzen. Der Chef der Stuttgarter Kickers kandidiert für den Aufsichtsrat, dem Matthias Schöck vorsteht.
Bei der Mitgliederversammlung hatte es Rainer Lorz angekündigt: Der 62-Jährige möchte sich als Präsident der Stuttgarter Kickers auch stärker für die Belange aller Fußball-Regionalligisten einsetzen. Damit die Stimme des Chefs der Blauen (seit 2010 im Amt) auch formal mehr Gewicht bekommt, plant er eine Kandidatur für den Aufsichtsrat der RLSW Regionalliga Südwest GmbH.