1 Wer im Zug saß, musste Geduld mitbringen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Harry Koerber

Eigentlich sollte das im Eisenbahnbetrieb nicht passieren, ist es aber trotzdem: Ein Regionalexpress von Stuttgart nach Nürnberg biegt am Freitag bei Ludwigsburg falsch ab. Und dann?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Freitag ist ein Regionalexpress von Stuttgart nach Nürnberg falsch abgebogen. In einer Durchsage in dem Zug hieß es, anstatt nach Backnang fuhr er zunächst Richtung Bietigheim-Bissingen. Man sei in Ludwigsburg leider fehlgeleitet worden.