11 Sie sind stolz auf ihr „Baby“: Sabine Wittig, Thomas und Ingrid Farian , Ursula Wüstner und Dieter Schmidt Foto: Simon Granville

Ein Häuflein tatkräftiger Frauen und Männer startete im Sommer 2020 ein ehrgeiziges Projekt: einen ehrenamtlich betriebenen Laden, der nur Waren verkauft, die in Markgröningen produziert werden. Dann kam der Corona-Lockdown.









Markgröningen - Freiheit 42 prickelt. Das weinhaltige, mit Kohlensäure und Aromen versetzte Getränk, das Pierre Morhardt mit einem kleinen Team entwickelt und auf den Markt gebracht hat, wird bisher in einigen Clubs und Bars verkauft. „Freiheit heißt es, weil das einfach das schönste Gefühl ist, das ein Mensch haben kann“, sagt er, und klärt auf: „Die 42 ist eine Anspielung auf den Kultroman ,Per Anhalter durch die Galaxis. 42 ist dort die Antwort auf alles.“ Jetzt hat es das hochpreisige Lifestyle-Getränk des jungen Markgröningers auch in das Sortiment von Marktplatz 10 geschafft. Freiheit 42 ist damit der aktuellste Neuzugang des besonderen Ladens, für den es sogar eine Warteliste gibt.