1 Durch das „Leader“-Programm können lokale und regionale Projekte mit EU-Geldern gefördert werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Projekte, die bestimmte regionale Ziele verfolgen, qualifizieren sich für das sogenannte „Leader“- Programm. Was das Programm ist – wie man selbst zur Förderung kommt.











Der Ausbau des Kulinariums und der Limes-Wanderweg sind klassische Beispiele für Projekte, die am „Leader“-Programm teilnehmen können – und so Zuschüsse aus der EU erhalten. Aber was ist das Programm eigentlich?