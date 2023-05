1 Auch das Trompetenspiel war in der Online-Wertung vertreten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ditzingen - Wie würde es werden? Diese große Frage schwang im diesjährigen Wettbewerb von „Jugend musiziert“ mit, auch als die Jury vor wenigen Wochen in Ditzingen zusammentrat. Da war kein Trubel in der Glemsaue, keine angespannten Gesichter vor dem Wertungsspiel zu sehen, kein Lachen zu hören, wenn die Anspannung nach dem Vortrag abfiel. Und keine stolzen Eltern und Großeltern waren ins Schulzentrum gekommen, um mit dem Nachwuchs mitzufiebern. Jugend musiziert war in diesem Jahr eine stille Veranstaltung nur für die Jury. Der Regionalentscheid des Musikwettbewerbs war vor wenigen Tagen zwar auch in Ditzingen, aber vor dem Bildschirm entschieden. Corona hatte die kleinen Livekonzerte unmöglich gemacht. Die Jury wertete auf Basis eingesandter Videoaufnahmen.