Regionale Spezialitäten: Naturparkmarkt in Auenwald mit Genuss, Handwerk und Aktionen

Naturparkmarkt in Auenwald mit Genuss, Handwerk und Aktionen

1 Auch Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen kann gekostet werden (Symbolfoto). Foto: privat

Die Gemeinde Auenwald lädt am Sonntag, 20. Juli, zum Naturparkmarkt an der Auenwaldhalle ein – mit rund 40 Ausstellern, regionalen Spezialitäten und Mitmachaktionen.











Link kopiert



Leckeres und Handgemachtes aus der Region steht am Sonntag, 20. Juli, in Auenwald auf dem Programm. Direktvermarkter und Kunsthandwerker aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald laden zum sommerlichen Naturparkmarkt nach Auenwald-Unterbrüden ein. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich das Gelände rund um die Auenwaldhalle in einen Marktplatz für regionale, nachhaltige und handgefertigte Produkte.