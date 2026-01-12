Von herzhaften Klassikern bis hin zu süßen Verführungen – Stuttgarts Küche vereint Tradition, Regionalität und feinen Genuss auf einzigartige Weise. Was man unbedingt probieren sollte.

Stuttgart gilt nicht nur als Zentrum der Automobilindustrie, sondern auch als wahre Schatzkammer schwäbischer Kochtraditon und des Weinbaus. In den Gasthäusern, Weinstuben und auf den Wochenmärkten der Landeshauptstadt spiegelt sich eine Küche wider, die tief in der Region verwurzelt ist und dennoch moderne Akzente setzt.

Schwäbische Klassiker mit Geschichte Ein fester Bestandteil der Stuttgarter Küche sind Maultaschen. Die gefüllten Teigtaschen sind traditionell mit Gemüse oder Fleisch gefüllt. Ob in Brühe serviert oder in der Pfanne angebraten – sie gelten als Herzstück der schwäbischen Hausmannskost. Ebenso beliebt und aus der schwäbischen Küche kaum wegzudenken, sind Spätzle, die oft als Beilage zu Linsen mit Saitenwürstle oder Zwiebelrostbraten gemacht werden.

Herr Kächele: Schwäbische Handwerkskunst neu gedacht

Wer in Stuttgart Maultaschen in ihrer besten Form genießen möchte, stößt unweigerlich auf den Namen Herr Kächele. Diese Maultaschenmanufaktur findet sich im Herzen Stuttgarts, in der unter Stuttgartern bekannten „Fressgasse“, und steht für schwäbische Kochkunst mit Herz und Handwerk. Hier werden die traditionellen Teigtaschen noch mit Sorgfalt gerollt, gefüllt und gefaltet – ganz nach traditionellen Rezepturen, aber mit zeitgemäßem Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit.

Spätzle Drive

Das Hotel Restaurant zum Reussenstein in Böblingen bietet neben seinem hochwertigen schwäbischen Restaurantessen auch zwei Besonderheiten. Den Spätzle Drive und den Spätzomat. Während der Corona-Pandemie wurde der Spätzle Drive ins Leben gerufen, ein Drive-in wie man es von Fastfood-Ketten wie McDonalds oder Burger King kennt, aber ausgelegt auf die Leibspeise der Schwaben: hausgemachte Spätzle. Diese Spätzlegerichte werden heiß und frisch zubereitet und durchs Autofenster gereicht. Eine spätere Ergänzung zu diesem erfolgreichen und revolutionären Spätzlekonzept ist der Spätzomat, in dem rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche frische Spätzlegerichte zur Verfügung stehen. Eine Innovation für jedes Schwabenherz.

Markthalle und Wochenmarkt: Schätze der Region

Ein Bummel über den Stuttgarter Wochenmarkt oder durch die historische Markthalle lohnt sich für Feinschmecker und Entdecker. Angeboten werden hier viele verschiedene regionale Spezialitäten. Feine Käsesorten aus dem Schwabenland, geräucherter Schinken, frisches Obst von den Streuobstwiesen sowie Kräuter, Öle und Backwaren sind nur wenige der kulinarischen Leckereien, die man hier entdecken kann.

Auch die Weintradition spielt in Stuttgart eine zentrale Rolle. In den umliegenden Weinbergen reifen Rebsorten wie Trollinger, Lemberger und Riesling, die in den umliegenden Besenwirtschaften und Weinstuben ausgeschenkt werden. Besonders der leichte Trollinger gilt als perfekter Begleiter zur schwäbischen Küche.

Süße Verführungen und saisonale Genüsse

Zum süßen Abschluss gehört definitiv der Ofenschlupfer aus dem Wirtshaus Lautenschlager, ein warmer Brotauflauf mit Äpfeln, Rosinen und Zimt, der gerne mit Vanillesauce oder Vanilleeis serviert wird.

Stuttgarts regionale Spezialitäten zeigen, wie eng Tradition, Qualität und Kreativität miteinander verbunden sein können. Viele Restaurants und Manufakturen interpretieren klassische Gerichte neu, ohne deren Ursprung zu vergessen. So gibt es im Hotel Restaurant Köhler alle schwäbischen Klassiker sogar ganz vegan zu genießen. So bleibt die schwäbische Küche lebendig, bodenständig und doch voller Raffinesse und angepasst an den Wandel der Zeit.