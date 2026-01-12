Von herzhaften Klassikern bis hin zu süßen Verführungen – Stuttgarts Küche vereint Tradition, Regionalität und feinen Genuss auf einzigartige Weise. Was man unbedingt probieren sollte.
Stuttgart gilt nicht nur als Zentrum der Automobilindustrie, sondern auch als wahre Schatzkammer schwäbischer Kochtraditon und des Weinbaus. In den Gasthäusern, Weinstuben und auf den Wochenmärkten der Landeshauptstadt spiegelt sich eine Küche wider, die tief in der Region verwurzelt ist und dennoch moderne Akzente setzt.