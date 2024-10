1 Barbara John leitet die erfolgreiche Innere Klinik im Krankenhaus Leonberg. Foto: Simon Granville

Im Klinikverbund Südwest beginnen die ersten Umbrüche. Vom Gesundheitscampus in Leonberg ist aber seit Langem nichts mehr zu hören, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Nach den turbulenten Monaten rund um den Jahreswechsel ist es in jüngster Zeit rund um den Klinikverbund Südwest ruhig geblieben. In dieser Woche hat es dafür gleich zwei Nachrichten gegeben, die die medizinische Versorgung in unserer Region betreffen.