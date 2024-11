Regionalbahn nach Pforzheim: Streit um Füße auf dem Sitz – Mann beleidigt und bedroht 66-Jährige

1 Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Eine 66-Jährige ist in einer Regionalbahn zwischen den Stopps in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten angegangen worden, nachdem sie ihn gebeten hatte, seine Füße vom Sitz zu nehmen. Es hagelte Beleidigungen und Drohungen.











