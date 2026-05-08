1 Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hat Grund, sich zu freuen. Seine rechtspopulistische Partei Reform UK verbuchte bei den Kommunalwahlen in England ersten Ergebnissen zufolge starke Zugewinne. (Archivbild) Foto: Thomas Krych/AP/dpa

Bei den Kommunalwahlen in England räumt die Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage ab. Für die regierende Labour-Partei von Premier Keir Starmer zeichnet sich ein desaströses Ergebnis ab.











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London - Erste Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien deuten auf große Zugewinne für die Rechtspopulisten von Reform UK hin. Die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer muss hingegen schwere Verluste hinnehmen. Britische Medien spekulierten erneut über eine mögliche Ablösung des Regierungschefs durch seine Partei.