Regional hergestellter Schmuck: ByJU Accessoires eröffnet ersten Store in Stuttgart

Mit ihrer Marke byJU Accessoires mischt Julia Kaestle schon eine Weile in der Stuttgarter Mode mit. Im Westen hat sie jetzt ihren ersten Store eröffnet. Wir haben vorbeigeschaut.
Die Accessoires, die die Stuttgarterin Julia Kaestle in ihrem neuen Store verkauft, sind vielseitig tragbar: ein Armreif kann eine andere Form annehmen, je nachdem wie er fällt. Eine Kette kann um den Hals gelegt oder um den Körper getragen werden. Manche Ketten können miteinander verbunden oder von einem Ohrring gesteckt werden. Klingt praktisch! Und dann werden die Schmuckstücke auch noch in Deutschland produziert. Das mussten wir uns natürlich genauer anschauen.