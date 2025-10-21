Regional hergestellter Schmuck: ByJU Accessoires eröffnet ersten Store in Stuttgart

Mit ihrer Marke byJU Accessoires mischt Julia Kaestle schon eine Weile in der Stuttgarter Mode mit. Im Westen hat sie jetzt ihren ersten Store eröffnet. Wir haben vorbeigeschaut.

Die Accessoires, die die Stuttgarterin Julia Kaestle in ihrem neuen Store verkauft, sind vielseitig tragbar: ein Armreif kann eine andere Form annehmen, je nachdem wie er fällt. Eine Kette kann um den Hals gelegt oder um den Körper getragen werden. Manche Ketten können miteinander verbunden oder von einem Ohrring gesteckt werden. Klingt praktisch! Und dann werden die Schmuckstücke auch noch in Deutschland produziert. Das mussten wir uns natürlich genauer anschauen.

Vor kurzem hat Julia Kaestle im Stuttgarter Westen ihren ersten eigenen Laden eröffnet – und sich damit einen großen Traum erfüllt. Seit 2016 kümmert sich die Designerin hauptberuflich um ihre Marke. Auf Events und privaten Veranstaltungen hat sie byJU Accessoires in den ersten Jahren vertrieben. Während der Corona-Pandemie kam dann der Online-Store dazu. Jetzt der Höhepunkt ihrer bisherigen Reise: Ein eigener Store im Erdgeschoss ihres Hauses.

Das gut belichtete Schau- und Verkaufszimmer ist schick eingerichtet. Julias Schmuckstücke liegen fein sortiert auf einer langen, schwarzen Kommode. An der gegenüberliegenden Wand hängen von der Decke ihre selbst entworfenen Taschen. Früher war das hier nur ihr Büro. Jetzt empfängt sie Kundinnen und Kunden.

Julia Kaestle präsentiert ihren eigenen Schmuck. Foto: Carlos Schmitt

„Es war richtig toll“, erinnert sich Julia an die Vorbereitung auf ihren Laden in den eigenen vier Wänden. „Also es war schon ein langer Wunsch, weil auch die Events so gut funktioniert haben.“ Sie freue sich auf die Energie der Kundinnen und Kunden und darüber, dass ihre Designs nun zu jeder Zeit zu sehen sind.

Funktionalität trifft Purismus

Julias eigentlicher Fokus liegt auf ihrem Schmuck. Die Materialien, mit denen sie arbeitet und die Formen, die sie annehmen, sind für sie besonders faszinierend. Keine großen Klunker, sondern elegante Ergänzungen zum Outfit. Ihre größte Inspiration ist dabei der Purismus.

Die Formen, die Julias Schmuck annehmen, sind klar, aber nicht einseitig und wirken zeitlos. „Viele sagen tatsächlich, dass sie andauernd angesprochen werden, wenn sie den Schmuck anhaben. Das ist das größte Kompliment für mich selber.“

Schmuck soll die Persönlichkeit widerspiegeln

Julias Schmuck sei beweglich, wodurch man sehr gut Akzente setzen kann. Die simplen und deswegen herausstechenden Formen sind wie minimalistische Kunstwerke am eigenen Körper. „Mein Antrieb ist die Persönlichkeit des Trägers oder der Trägerin zu potenzieren. Das ist mein Wunsch“, sagt sie dazu.

Regionalität und Nachhaltigkeit waren Julia von Anfang an wichtig. Deshalb arbeitet sie nur mit Schmieden aus der Region und verwendet recyceltes Gold und Silber zur Herstellung ihrer Stücke.

ByJU Accessoires, Hauptmannsreute 46, Stuttgart-West, Mi, Do, Fr 14-18 Uhr oder nach Terminvereinbarung